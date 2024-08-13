В соцсетях нашли фейковый указ о принудительной сдаче крови для Курской области. Об этом сообщает Ura.ru.

В группах в соцсетях распространяется сообщение о том, что власти Башкортостана якобы издали специальный указ, согласно которому все женщины с 1 группой крови обязаны поехать в Курскую область в качестве доноров.

«Увидела указ главы республики, согласно которому он будет отправлять женщин с +1 группой крови в Курскую область для донорства», — сказано в распространяемом тексте.

Однако журналисты выяснили, что указ является фейковым. На официальных порталах Башкортостана нет подобных документов. Кроме того, в скане файла, который прикладывают в качестве «доказательства», присутствует ряд ошибок и неточностей. В нем также отсутствует исходящий номер документа.

Ранее мы писали о том, что блогерша Ида Галич помогла собрать 7 млн рублей для жителей Курской области.