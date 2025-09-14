«Не осознаю случившееся. Теперь дети — мой смысл»: солист «Челси» Алексей Корзин не оправился от смерти жены

Солист группы «Челси» Алексей Корзин признался, что до сих пор не оправился от смерти 34-летней жены. В новом выпуске программы Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале «Россия 1» певец заявил, что его единственным смыслом жизни остались дети.

23 марта этого года внезапно умерла супруга солиста «Челси» Алексея Корзина. 34-летняя Екатерина скончалась во сне, но ничто не предвещало беды — у женщины не было серьезных проблем со здоровьем. Спустя полгода артист так и не смог оправиться от трагедии и держится лишь благодаря творчеству и сыновьям.

«До конца не осознаю, что это случилось. Вроде бы живешь своей жизнью, недавно вернулся к работе. Дети окружены заботой. Но внутри какая-то пустота непонятная. <…> Я часто просыпаюсь утром с полным непониманием, что делать дальше. А потом прибегают два светловолосых паренька, обнимают меня. Теперь это мой смысл жизни. Я должен их вырастить, поставить на ноги. Для себя, для Кати», — заявил Алексей Корзин.

В ту роковую ночь певец ненадолго отошел к сыну, которому приснился страшный сон, и уснул рядом. Вернувшись к жене утром, Алексей Корзин обнаружил ее без сознания, но спасать Екатерину было уже поздно. Для него все еще остается загадкой, что случилось на самом деле: «Часто прокручиваю то утро, не могу представить, что мы больше не увидимся».

После смерти супруги музыкант направил все свое внимание на сыновей. Об этом рассказала мать Екатерины: «Он сейчас старается детей объять, насколько ему это возможно, отодвинув все дела». По словам Алексея Корзина, он решил найти спасение в путешествиях вместе с мальчиками.

«Мы недавно ездили в Апатиты, я поставил старшего на горные лыжи, а младшего в принципе познакомил с красотой нашего края. Там всегда хорошо, душевно, уютно, поэтому мы смогли там перевести дух. Вообще в планах много путешествовать. Хочется быть постоянно в дороге, побольше всего показать сыновьям», — поделился солист «Челси».

Ранее Алексей Корзин рассказал, как обнаружил жену мертвой: «Пытался сделать все, чтобы Катя пришла в сознание, как-то докричаться до нее».