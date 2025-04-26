Солист «Челси» Корзин рассказал, как обнаружил жену мертвой: было предчувствие

В конце марта внезапно скончалась жена участника группы «Челси» Алексея Корзина. Екатерина умерла во сне в возрасте 34 лет. Певец долго не мог оправиться от случившегося и спустя месяц решил подробно рассказать, как ушла из жизни его супруга.

Алексей поделился эмоциями по наставлению друзей и психолога. Он вспомнил, как за неделю до смерти Екатерина просила супруга не уезжать из дома, словно чувствуя, что скоро ее не станет. Певец послушал избранницу и провел с любимой последние дни.

В ночь, когда Екатерина умерла, младшему сыну супругов приснился страшный сон. Корзин пришел к мальчику, чтобы успокоить, и уснул вместе с ним.

Жена артиста умерла во сне – Алексей обнаружил ее уже без сознания. Певец пытался реанимировать спутницу, параллельно вызвав экстренные службы. В доме супругов находилось много детей – они пришли в гости на ночевку. Корзин хотел оградить их от случившегося.

«Я выгонял их из комнаты, закрывал дверь. Мне кажется, я сам был без сознания в этот момент. Просто пытался сделать всё, чтобы Катя пришла в сознание, как-то докричаться до нее», — признался выпускник «Фабрики звезд».

Крики Алексея услышали соседи, позже приехала скорая помощь. Врачи еще не знают точную причину смерти жены Корзина. Вероятнее всего, Екатерина скончалась из-за оторвавшегося тромба.

Ранее Алексей Корзин признался, что у его жены не было проблем со здоровьем, которые могли бы привести к смерти.