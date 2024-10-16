«Не ощутила дискомфорта»: Анита Цой высказалась о блокировках ее счетов ФНС

Анита Цой заявила, что не знала о блокировке счетов ее компании налоговой. Об этом сообщает mk.ru.

Накануне журналисты рассказывали, что налоговая заблокировала счета нового бизнеса Аниты Цой, компании «Цойкины рецепты». Сообщалось, что организация не предоставила налоговую декларацию.

Впрочем, сама Анита Цой на очередной презентации своей продукции заявила, что даже не знала о проблемах компании.

«Я не знаю, что случилось, могу только сказать, что все хорошо работает. Безусловно, бывают разные ситуации в жизни, но я не ощутила на себе никакого дискомфорта. Спасибо, что переживаете за нас», — рассказала она.

Напомним, Анита Цой занялась продажей консервированной продукции в 2023 году. Певица продает банки огурцов примерно за 800 рублей.

Ранее мы писали о том, что певец Анатолий Цой высказался о видео с предполагаемым сыном.