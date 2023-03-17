«Не опускаюсь до такого»: Марина Зудина поставила на место Назарова после его слов о Табакове

Уехавший во Францию актер Дмитрий Назаров недавно дал большое интервью, в котором рассказал много всего интересного о коллегах. Так, звезда нелицеприятно высказался в адрес народного артиста СССР Олега Табакова. Вдова мэтра Марина Зудина прокомментировала его слова.

В беседе с Катериной Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) Назаров вспомнил время, когда служил в МХТ имени Чехова под руководством Олега Табакова. По словам актера, художественный руководитель позволял себе многое.

«Да, он совершал некие поступки, о которых даже люди знать не знают. Внутритеатральные, в своей школе, где он преподавал. Он совершал не очень хорошие, с моей точки зрения, поступки», — рассказал Дмитрий.

Журналисты из издания «Аргументы и факты» связались с вдовой Табакова, актрисой Мариной Зудиной. Она призналась, что еще не успела ознакомиться с интервью Назарова, но в суд обращаться не планирует.

«Ну может быть, он что-то и сказал, потом еще какую-то хрень скажет. Даже вообще без комментариев! Я не опускаюсь до такого», — заявила женщина.

Зрители поняли, что актер в интервью намекнул на слухи, которые ходили вокруг артиста, якобы тот соблазнял молоденьких актрис.

«А в следующий раз он скажет, что и молодых людей», — ответила Зудина.

Жена покойного мэтра призналась, что ей неинтересно комментировать подобные сплетни «уровня ниже плинтуса». По ее словам, «это пошло, низко».

«Прямо отмыться хочется», — сказала знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Назаров заговорил об отношениях с уволившим его Хабенским. Мужчина долгое время служил в МХТ имени Чехова, но все изменилось в одночасье после того, как актер стал оставлять провокационные высказывания в публичном пространстве. Это привело к тому, что Константин Хабенский уволил Дмитрия и его супругу из театра, а россияне сделали Назарова своим антигероем.