«Не оперировали»: жена парализованного Янина заявила, что он мог умереть из-за врачебной ошибки

Актер Алексей Янин активно снимался в кино и строил счастливую семейную жизнь с певицей Дарьей Клюшниковой. Но в 2015 году у мужчины случился обширный инсульт. Звезда впал в кому, ему потребовалось дорогостоящее лечение, которое не помогло артисту полностью восстановиться. Он остался парализован.

Супруга до сих пор поддерживает мужа и занимается воспитанием их общего сына Андрея. На днях девушка стала участницей YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу», потому что когда-то была среди звезд проекта. Она рассказала о своей жизни и поделилась переживаниями.

32-летняя исполнительница рассказала, что Алексей узнает окружающих, но все равно страдает из-за того, что у него нет ощущения времени.

«Иногда там подключается альтер эго. Иногда он решает, что он Андрей, а я – его мама, а Андрей его брат. Иногда у него бывают такие моменты сознания. Иногда он очень ясный, может с тобой хорошо поговорить», – поделилась девушка.

Дарья считает, что врачи могли допустить ошибку в лечении ее мужа. Она уверена, если бы ему вовремя оказали помощь, то таких тяжелых последствий могло бы не быть.

«Дислокация стволового мозга, как оказалось, очень непоправимые вещи, и большая врачебная ошибка, безусловно, тоже. Если уже был сильный инсульт, как у Леши надо максимально быстро делать операцию — иначе все. Лешу не оперировали 1,5 суток», – цитирует певицу издание The Voice.

Девушка отметила, что плановую операцию Алексею поставили после майских. Тогда родные приняли решение поехать в другую больницу.

«Он к тому моменту просто бы уже умер. Уже в последний вагон мы вскочили», – рассказала жена актера.

Ранее мы писали о том, что рассказала Клюшникова о браке с парализованным мужем.