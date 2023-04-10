Не Ольга Бузова: раскрыто имя 25-летней преемницы Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева эмигрировала в Израиль, а имя новой Примадонны уже известно. Кто станет новой Пугачевой, предположила нумеролог Дарья Колегова.

Она прокомментировала сообщение, что преемниками артистки будут ведущая Ольга Бузова или 25-летняя певица Люся Чеботина.

Насчет первой кандидатуры у нумеролога однозначный ответ: «Ольга Бузова точно - нет».

Она отметила, что данная исполнительница показывает миллионам девушек, что нет ничего невозможного: «яркая» и «рвущая шаблоны», описала ее нумеролог. Пугачева же – «признанный авторитет с невероятной силой голоса». По словам эксперта, это заложено в дате рождения певицы.

«Что касается Люси Чеботиной, то мой ответ утвердительный!» - сказала Колегова порталу «А теперь внимание!».

Ранее мы писали, что 73-летняя Пугачева удивила публику своим танцев.