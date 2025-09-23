«Не одобряю»: Светлана Немоляева раскритиковала пародию на «Служебный роман» с Утяшевой

Актриса Светлана Немоляева высказалась о новогодней пародии на легендарный фильм «Служебный роман». Народная артистка РСФСР в беседе с «Абзацем» призвала оставить в покое советские картины.

Напомним, что в новогодние праздники планируется к показу фильм-пародия от ТНТ «Невероятные приключения Шурика». Там будут отрывки и из фильма «Служебный роман». Главные роли исполняют Ляйсан Утяшева и ее муж Павел Воля. Ни сыграют Людмилу Калугину и Анатолия Новосельцева.

У Светланы Немоляевой поинтересовались, как она относится к пересъемкам советских лент. Она дала понять, что эта идея ей не нравится.

«Я категорически не одобряю этого. Этого не надо было делать. «Служебный роман» – знаковый фильм. Актеры живы, реплики персонажей все помнят наизусть. Это неблагодарное занятие», – заявила актриса.

Она отметила, что режиссеры могут делать ремейки из тех фильмов, которые зрители успели забыть.

«А те картины, которые помнят, трогать не надо», – убеждена Немоляева.

Напомним, что ТНТ в прошлые годы выпускал пародии на другие советские кинохиты – «Иронию судьбы» и «Бриллиантовую руку».

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала, как сыграла Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа». Она назвала имя зарубежной актрисы, которой вдохновлялась.