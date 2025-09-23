Ляйсан Утяшева рассказала, как сыграла Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа»

Ляйсан Утяшева сыграла Людмилу Калугину в современной адаптации фильма «Служебный роман». В интервью изданию StarHit она раскрыла детали своей роли, отметив, что ее героиня будет полной противоположностью тому образу, который создала Алиса Фрейндлих.

Новая Калугина — это успешная и стильная бизнесвумен, прототипом для которой послужила героиня Мэрил Стрип из «Дьявола носит Prada». При этом, как уверяет Утяшева, суть истории о поиске любви осталась неизменной.

Артистка призналась, что самой трудной для нее стала сдержанность Калугиной.

«Я эмоциональная — живу в смехе, слезах, объятиях… А Калугина умеет держать лицо. Вот этому приходилось учиться», — поделилась Утяшева.

На вопрос, случалось ли ей менять себя ради других, Ляйсан ответила утвердительно, но добавила важный вывод.

«Человек, ради которого стараешься переделать себя, в итоге любит не тебя, а твою маску. Поэтому проще быть собой», – уверена звезда.

Для Утяшевой эта роль — исполнение мечты, в отличие от ее эпизодического появления в «Небриллиантовой руке». По ее словам, на главную роль ее выбрали благодаря сочетанию твердости и уязвимости, а также огромному желанию сыграть этого персонажа.

Напомним, что ее муж Павел Воля играет робкого и скромного Анатолия Новосельцева.

