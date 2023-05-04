«Не одноклеточная губастая коза»: Охлобыстин заступился за затравленную Пересильд

Еще несколько лет назад, как только объявили о том, что российский кинематографист снимет первый в мире фильм в космосе, появились люди, которые стали проект критиковать. А когда появилась информация, сколько это все стоило и принесло проблем отечественным космонавтам, недовольных оказалось еще больше. С 20 апреля зрители, наконец, получили возможность оценить старания Клима Шипенко и всей его команды, но недоброжелателей меньше не стало.

От народных критиков достается и режиссеру, который якобы потерял флешку с настоящими кадрами из космоса и в итоге снял все в павильоне, и исполнительнице главной роли Юлии Пересильд. На нее в основном стали нападать из-за желания Гильдии актеров присвоить ей звание Героя России – самую почетную награду страны. Как оказалось, среди не самых оптимистично настроенных к актрисе и «Вызову» в целом был и Иван Охлобыстин. Он признался, что скептически относился к фильму и не верил, что его команда действительно была на МКС. Именно поэтому он решил пойти в кино и оценить проект лично.

Звезда «Интернов» после просмотра остался приятно удивлен. По его словам, он шел с большой опаской, но по итогу ему даже понравилось. Артист убедился, что съемки были сделаны действительно во внеземном пространстве, а также «обелил» в своих глазах Юлию Пересильд. Охлобыстин заступился за нее перед критиками и заявил, что она проделала отличную работу.

«Юлия Пересильд на сердце тоже приятно ложится. Не одноклеточная губастая коза, а очень даже красивая, умная личность, при этом без потери эротической привлекательности. Женственная по-хорошему. Настоящая русская женщина с эстонской фамилией», - сообщил Иван в личном блоге.

Напомним, что на протяжении нескольких дней в СМИ активно обсуждался конфликт Пересильд с космонавтом Федором Юрчихиным. Актриса заявляла, что ее затравили, а ее оппонент опровергал все ее слова и говорил, что никто ее не трогал. Последнее высказывание в этой истории осталось все-таки за Юлией. Она предложила всем недовольным космонавтам заняться работой, а не возмущениями.