«Не одна»: балерина Анастасия Волочкова рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова продолжает рассказывать о своем роскошном отдыхе на Мальдивах. Поклонники интересовались, кто сопровождает артистку в поездке. Неизвестный постоянно фотографирует блондинку, но сам не появляется в кадре. В интервью звезда приоткрыла завесу тайны.

В беседе с Тeleprogramma.pro Анастасия заявила, что в этот раз ее путешествие пошло не по привычному сценарию. Если раньше танцовщица привозила спутника с собой, то сейчас решила поэкспериментировать.

«Улетела на отдых я одна. Это был для меня так называемый ретрит. Кто-то предпочитает предаваться ему в кругу других людей — занимаясь йогой, например. Я уже «наелась» этим всем. Улетела я одна, но отдыхаю — не одна! Ждите подробностей, скоро все расскажу!» – заинтриговала звезда.

Волочкова не стала раскрывать личность избранника, но поделилась, что поклонники узнают об этом в день ее рождения – 20 января. Праздник знаменитость планирует отмечать в Москве, вместе с родными, друзьями, коллегами и представителями СМИ.

Ранее мы писали о том, как эксперт по отношениям прокомментировала личную жизнь Анастасии Волочковой. Несмотря на множество ухажеров, артистка пока ни разу не была замужем.