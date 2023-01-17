Отпугивает мужчин: что мешает Анастасии Волочковой найти настоящую любовь

Анастасия Волочкова постоянно вступает в новые отношения, однако всякий раз любовная история бывшей примы Большого театра не обретает продолжения.

Семейный психолог Александра Миллер предлагает свою версию того, почему 46-летняя балерина отпугивает мужчин.

Миллер выдвинула предположение, что Волочкова слишком много говорит о том, чего хочет на самом деле.

Слишком сильная склонность к эпатажу и постоянное пребывание, что называется, «на виду», превращают все сокровенные мечты артистки в очередной повод для привлечения внимания.

Именно поэтому, - считает психолог, - вместо достойных мужчин вокруг Волочковой то и дело кружат бесхарактерные и безответственные спутники.

Парадоксально, но в каком-то смысле именно своей популярностью Анастасия просто-напросто отпугивает настоящих мужчин.