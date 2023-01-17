18:37, 17 января 2023
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Отпугивает мужчин: что мешает Анастасии Волочковой найти настоящую любовь
Эксперт по семейным отношениям назвала истинную причину одиночества Анастасии Волочковой .
Анастасия Волочкова постоянно вступает в новые отношения, однако всякий раз любовная история бывшей примы Большого театра не обретает продолжения.
Семейный психолог Александра Миллер предлагает свою версию того, почему 46-летняя балерина отпугивает мужчин.
Миллер выдвинула предположение, что Волочкова слишком много говорит о том, чего хочет на самом деле.
Слишком сильная склонность к эпатажу и постоянное пребывание, что называется, «на виду», превращают все сокровенные мечты артистки в очередной повод для привлечения внимания.
- Именно поэтому, - считает психолог, - вместо достойных мужчин вокруг Волочковой то и дело кружат бесхарактерные и безответственные спутники.
Парадоксально, но в каком-то смысле именно своей популярностью Анастасия просто-напросто отпугивает настоящих мужчин.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://www.5-tv.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: