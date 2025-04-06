«Не одинок в своем чувстве»: почему Анна Седокова решила выпустить песню после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова объяснила, почему решила выпустить песню после смерти бывшего мужа.

Недавно певица записала новую композицию «Я помню», которую она исполнила в дуэте с рэпером Shami. Это первая песня, вышедшая в свет после смерти ее экс-супруга Яниса Тимма. В треке поется о любви и присуствуют такие строки: «Я помню, как молодым, ты за мной ходил. Время, унеси туда, где были мы одни. Я помню, как молодым за меня топил».

Некоторые слушатели Седоковой осудили ее за выход песни на фоне слухов о случившейся трагедии. Однако сама Седокова объяснила, что решила рассказать свою историю через музыку. в которую она модет вложить все свои чувства, эмоции и быть откровенной со своими поклонниками.

«Я ничего так не люблю, как писать песни. Вот есть у тебя грустная история, ты ее проживаешь. Тебе одиноко и плохо. Но вдруг слова складываются в предложения, рождается музыка. И появляется песня. И вот ты уже не одинок в своем чувстве. И все было не зря», – написала артистка в личном блоге.

Ранее мы писали о том, что Анна прервала молчание и ответила хейтерам. Певица обратилась к тем, кто распространяет о ней ложные слухи, предложив задать ей вопросы лично, вместо того, чтобы ради внимания прессы и подписчиков разводить грязь в комментариях.

Напомним, баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, так как родственники и друзья спортсмена обвинили певицу в причастности к гибели экс-супруга.

Ранее мы писали о том, что Анну Седокову заподозрили в новом романе.