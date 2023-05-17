«Не очень жалуют»: карьера 77-летнего Евгения Петросяна на ТВ под угрозой

Когда-то Евгений Петросян считался неотъемлемой частью федерального канала. Долгое время мужчина появлялся в эфире и радовал публику юмористической программой. Однако за минувший год его шоу показали всего два раза, вот почему преданные поклонники мужчины забили тревогу. В новом интервью для портала PROZVEZD Георгий Териков поспешил внести ясность в ситуацию.

Георгий — постоянный автор монологов Петросяна, именно поэтому он лучше всех знает, что сейчас происходит на ТВ. Мужчина отметил: из-за обострившейся политической обстановки многие каналы отказались от развлекательных передач.

«Юмористические программы на ТВ не очень жалуют», — высказался Териков.

При этом Георгий отметил: их совместная работа с Евгением не прекратилась, они по-прежнему разрабатывают концепцию выступлений. Однако, когда зрители смогут увидеть их труды — неизвестно.

По словам мужчины, Петросян не унывает. Вместо этого он сейчас активно гастролирует и посещает светские мероприятия.

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