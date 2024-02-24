«Не очень приятный момент»: Наталия Гулькина раскрыла, отразился ли на ней успех сериала «Слово пацана»

Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина в эфире нового выпуска программы «Центральное телевидение» на НТВ призналась, что не почувствовала на себе успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова.

Хиты группы «Мираж» «Новый герой», «Снова вместе», «Солнечное лето» и «Я не шучу», ставшие саундтреками к сериалу «Слово пацана», обрели новую волну популярности.

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ранее признавалась, что после премьеры сериала ей поступило много предложений о выступлениях. Однако ее бывшая коллега Наталия Гулькина не почувствовала на себе успех криминальной драмы.

По признанию певицы, она пока не смотрела нашумевший сериал, но знает сюжет.

«Я знаю, что там происходит, мне этот сюжет рассказали в двух словах. Я сейчас не готова воспринимать вот такие серьезные истории. Чуть позже я его, конечно, посмотрю», — поделилась Наталия Гулькина.

Артистка отметила, что ей приятно, что поклонники вновь стали интересоваться ее творчеством на фоне успеха «Слова пацана».

«Действительно, такой некий ажиотаж вокруг этого создался», — подчеркнула певица.

Однако Наталия Гулькина призналась, что, несмотря на популярность песен группы «Мираж» в сериале, на ее карьере это не отразилось.

«К сожалению, концертов больше не стало, потому что я не исполняю песни группы „Мираж“. Я исполняю свои песни, они похожи, может быть, да. В этом же стиле диско написаны, но люди хотят конкретно, допустим, „Мой новый герой“, а я ее не пою, поэтому для меня здесь немножечко не очень приятный момент», — высказалась певица.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд устроила фотосессию в стиле 90-х.