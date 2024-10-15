«Не очень приятно»: экс-ведущий «Доброго утра» Павел Занозин впервые рассказал о разводе

Бывший ведущий программы «Доброе утро» и спортивный комментатор Павел Занозин впервые рассказал о разводе. В интервью Леди Mail он признался, что экс-супруга с ребенком уехали жить в Нижний Новгород.

Знаменитость был в отношениях с женой 14 лет, еще со студенческих лет. В 2016 году у них родилась дочь, которой дали имя Кира. Но в 2020 году супруги приняли решение о разводе. После разрыва женщина с наследницей отправились жить в Нижний Новгород, откуда она родом. Там же родился и сам Павел.

«Быть папой на расстоянии, конечно, не очень приятно, поэтому я постоянно стараюсь это расстояние сокращать. Сейчас, например, нахожусь в Нижнем Новгороде, только что забрал дочь из школы», — пояснил телеведущий.

Занозин отметил, что старается как можно больше времени проводить с дочерью. Девочка часто бывает в Москве.

Что касается личной жизни, то у мужчины все хорошо. Он женился на коллеге Анастасии Паниной. У журналистки есть сын от предыдущего брака. Но Павла это никак не смущает. Он говорит, что относится к восьмилетнему Мише как к своему ребенку.

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