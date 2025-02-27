«Не очень понятно, откуда взять»: Эмин Агаларов высказался о деньгах на реконструкцию «Крокус Сити Холла»

Эмин Агаларов заявил, что понес ущерб на $150−200 млн после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов рассказал, что планов по восстановлению концертного зала «Крокус Сити Холл» пока нет. По словам музыканта и предпринимателя, для этого потребуется много денег, которых нет.

«Насколько мне известно, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с тем, что зал восстановлен не будет. Если бы мой отец решил его восстанавливать, то это огромные финансовые ресурсы, десятки миллионов долларов, которые в сегодняшних финансовых реалиях не очень понятно, откуда взять», — рассказал он.

Ущерб после теракта Агаларов оценил в $150−200 млн с учетом времени, инфляции и изменившегося курса доллара. Напомним, что само здание было построено еще в 2009 году.

«Можно пересчитать со всей инфляцией, курсом доллара — ущерб непосредственно самому концертному залу миллионов 100. Я думаю, примерно столько же и ущерб торговому центру от потери посещаемости. $150−200 млн, смотря как считать», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершилось.