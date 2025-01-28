«Не очень хорошая история. Он выпивал»: раскрыта правда о разводе Чащиной с другом Медведева

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер раскрыла причины развода спортсменов Ирины Чащиной и Евгения Архипова, друга политика Дмитрия Медведева. По словам Винер, кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках много выпивал.

О свадьбе Чащиной и Архипова стало известно в 2011 году. Причем гимнастка долго сомневалась, стоит ли ей выходить замуж. Она делилась — их отношения были непростые, они постоянно ссорились и не находили время друг для друга. Но в итоге все-таки решили попытаться построить семью.

Впрочем, брак спортсменов все-таки оказался неудачный. Ирина Винер рассказала, что знала о пристрастии Архипова к алкоголю.

«Получилась не очень хорошая история. Он выпивал... ее муж. И она уехала в Сингапур, долго там жила. Она всегда была такая скрытная. Брак не сложился, да», - поделилась Винер в интервью Надежде Стрелец.

Напомним, что в 2016 году СМИ сообщали о рождении у Чащиной сына. Однако на публике с мальчиком она не появлялась.

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