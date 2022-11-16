«Богомолов ненавидит актёров»: Собчак вспомнила громкий развод с экс-супругом

Личная жизнь Ксении Собчак всегда интересовала журналистов. В 2019 году светская львица развелась с Максимом Виторганом, и тогда же девушка с размахом отметила свою свадьбу с Константином Богомоловым. Кажется, сейчас Ксения обрела личное счастье. Тем не менее от первого брака с Виторганом остался общий сын Платон. В новом интервью Михаилу Шацу* звезда откровенно рассказала о том, как ребёнок отреагировал на разрыв родителей.

Собчак заявила, что Максим – прекрасный отец, именно поэтому в различных ситуациях паре удавалось найти компромисс ради блага сына. Звезда не отрицает: скандалы с экс-супругом были, но когда вопросы касались Платона, то они забывали про все обиды. «Наш развод очень мягко прошёл для него, я благодарна за это Максиму», – подвела итог журналистка.

К слову, Собчак ответила на вопрос и про будущее ребёнка. Так, девушка не хотела бы, чтобы он пошёл по стопам звездного отца и стал артистом. «Богомолов разделяет мои взгляды, он ненавидит актёров», – добавила Ксения.

Эксклюзивные новости от журналистки – большая редкость, а вот Анастасия Волочкова с удовольствием делится подробностями личной жизни. На днях балерина сообщила о романе с попавшим под санкции Джимом Керри. Подробности читайте в этой статье.

*признан иностранным агентом на территории РФ