Дмитрий Колдун рассказал, как во время гастролей хозяйка квартиры воровала у него еду

Знаменитый певец Дмитрий Колдун любит делиться с журналистами интересными историями, которые происходили в его жизни. На днях звезда рассказал, как его объедала хозяйка арендуемой им квартиры. Женщина приходила к мужчине «в гости», когда его не было дома.

В беседе с Пятым каналом Колдун рассказал, что ему удалось вывести ее на чистую воду. Оказалось, что женщина во время своего визита открывала холодильник и без зазрения совести брала еду музыканта. Она положила глаз на один из самых дорогих деликатесов в мире – черную икру. Звезда был в шоке от ее поступка.

«В моей жизни была однажды женщина, у которой я снимал квартиру. Она приходила в мое отсутствие и ела мою икру», — пожаловался артист.

Дмитрию было обидно не из-за материальной ценности деликатеса, а из-за того, что икру ему подарили поклонники. Сам мужчина не притрагивался к баночке, но с каждым разом замечал, что содержимого становится все меньше. Соседи подтвердили, что хозяйка был в квартире в его отсутствие.

«Мне соседи сказали, что она приходила — они думали, что я съехал, а я на гастролях был… После того я решил оттуда съехать», – добавил Колдун.

Знаменитость дал совет тем, кто любит лакомиться чужими продуктами.

«Если вы едите чужую черную икру, то делайте это незаметно», — подытожил звезда.