Не общающаяся два года с Кеосаяном Хмельницкая подколола экс-мужа во время поздравления дочери

Актриса Алена Хмельницкая решила упомянуть бывшего мужа Тиграна Кеосаяна в поздравлении дочери с днем рождения. Она подшутила над экс-супругом, даже не назвав его имени.

В личном блоге Алена записала видео из аэропорта, сообщив, что вместе с именинницей Ксенией отправилась в Израиль, чтобы отметить ее 14-летие. Однако показывать наследницу артистка не стала, так как, по ее словам, ее могут «исключить из матерей».

Также Хмельницкая подчеркнула, что это праздник не только Ксении, но и ее, ведь именно она 14 лет назад рожала дочь. Сначала актриса не хотела упоминать, что в этом процессе участвовал и ее бывший муж, но потом все-таки исправилась.

«Конечно, это мой праздник и больше ничей, хотя… ладно, был человек, который тоже участвовал. Ура!» - заявила Хмельницкая.

Отметим, что на данный момент Алена и Тигран не общаются уже около двух лет, хотя до этого поддерживала связь не только с ним, но и его новой женой.

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