Алена Хмельницкая раскрыла реакцию Тиграна Кеосаяна на рождение внука

Режиссер Тигран Кеосаян счастлив появлению внука. Об этом рассказала его бывшая жена, актриса Алена Хмельницкая.

«Он, по-моему, абсолютно счастлив», - поделилась артистка с сайтом NEWS.ru.

Она сообщила, что дочь Александра и внук Гаспар живут отдельно. Хмельницкая считает себя не строгой и рассчитывает, что станет внуку другом.

«Стараюсь дружить со своими детьми и думаю, что с Гаспаром будет так же», - призналась она.

Напомним, Кеосаян и Хмельницкая поженились в 1993 году, а развелись – в 2014-м. В браке родились две дочери.

В марте 2024 года Хмельницкая посетила премьеру в Москве и привлекла внимание кольцом на безымянном пальце. Это показалось журналистам удивительным, ведь в том же месяце актриса сообщила о расставании с молодым предпринимателем. После просмотра фильма Хмельницкая заявила, что кольцо не обручальное.