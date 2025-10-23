«Не общается с детьми»: звезда «Кадетства» Емельянов не платит алименты и должен налоговой

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли «Гниды» в сериале «Кадетство», не платит алименты и должен налоговой. Об этом сообщает издание Super.ru.

По данным источника, артист не выплачивает алименты на содержание двух сыновей – Степана и Василия. С матерью наследников Кирилл развелся еще в 2016 году. Его бывшая жена Екатерина Директоренко сообщила в беседе с журналистами, что актер не сократил долг по алиментам с 730 тысяч рублей, как писали некоторые СМИ, а приумножил его.

«Долг он не сократил. И задолженность больше, чем здесь написано, намного — в несколько раз. Кроме того, он не общается ни со мной, ни с детьми», — пояснила Директоренко.

Отмечается, что у Емельянова имеются долги по налогам в размере 99 тысяч рублей. Журналисты пытались связаться с актером, но он ответил мемом «Я сам решу» и заблокировал написавших.

