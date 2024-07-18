«Не обращайте внимания на хейт»: Валя Карнавал раскрыла секреты своего успеха

Блогер Валя Карнавал, у которой более 7,5 миллиона подписчиков, рассказала, как можно повторить ее успех и добиться популярности. По словам 22-летней артистки, главное – это быть искренней со своей аудиторией.

«Поэтому мой главный совет: оставайтесь верны себе и транслируйте искренний контент. И конечно же, важно пробовать, пробовать, пробовать», –сказала Валя в интервью Леди Mail.ru.

При этом блогер подчеркнула, что в начале пути будет очень сложно. В частности, надо научиться правильно реагировать на критику и хейтеров.

«Не обращайте внимания на хейт, верьте в себя и продолжайте заниматься любимым делом – и все обязательно получится» – заверила Карнавал.

Ранее Валя Карнавал заявила, что помогла Ларисе Долиной обрести популярность благодаря словесной перепалке, которая произошла между ними в шоу «Музыкалити». Тогда исполнительницу хита «Погода в доме» возмутило, что Валя занялась музыкальной карьерой без специального образования.