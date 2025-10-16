Не оборвал связь с Россией: где живет и как зарабатывает Евгений Понасенков*

Блогер и публицист Евгений Понасенков* (признан иноагентом на территории РФ) получает миллионные гонорары за выступления за рубежом и одновременно ведет бизнес в России. Это выяснил Super.ru.

После присвоения статуса иноагента в 2022 году мужчина практически перестал появляться в медиапространстве. В 2024 году он безуспешно пытался оспорить это решение в суде. Но не разорвал отношения со страной, а иногда бывает здесь и живет в квартире в Хорошёвском районе. Остальное время он проживает в Европе.

По информации источника, у Понасенкова* несколько источников заработка. Главным доходом являются частные выступления в Европе. Он выходит на сцену с миксом из стендапа, монологов и лекций за 30 тысяч евро (более 2,8 млн рублей). В эту сумму входят расходы на перелет для него и ассистента, а также проживание в пятизвездочном отеле. В Москве выступление стоит дешевле — 22 тысячи евро.

Второй по значимости источник — платная реклама в его личном Telegram-канале. Размещение одного поста обходится рекламодателям в 35 тысяч рублей. Напомним, что с 2024 года размещение рекламы у иноагентов для российских компаний и граждан запрещено законом под угрозой крупного штрафа.

Также Понасенков* получает доход от стримов с донатами и продажи мерча. В России у него зарегистрировано ООО «Первый научный»*, которое занимается организацией лекций и шоу. Однако, по данным Rusprofile, компания убыточна: в 2024 году убытки составили 744 тысячи рублей.

Сам блогер не комментирует информацию о своих доходах.

Ранее комик Эмир Кашоков заявил, что Евгений Понасенков* обиделся на шутки на «ЧБД».

