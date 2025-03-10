Звезда «Что было дальше?» раскрыл, кто из звезд обижался на шутки на шоу

Участник популярного интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), юморист Эмир Кашоков раскрыл, кто из звездных гостей обижался на шутки на проекте. Его слова приводит сайт «Страсти».

Суть «ЧБД» заключается в том, что четверо комиков слушают историю из жизни звезды и пытаются угадать ее финал, при этом используются различные подколы и нецензурная лексика, граничащие иногда с оскорблениями в адрес гостя.

Как признался Кашоков, подобный формат еще на этапе съемок не понравился публицисту Евгению Понасенкову* (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). При этом, уточнил комик, свое недовольство шутками ведущих позднее также выражали шоумен Станислав Ярушин и певец Олег Майами.

«Во время непосредственно съемки возмущался только Евгений Понасенков*. Об обидах остальных слышал только из интервью — вроде как Станислав Ярушин и Олег Майами пожалели о приходе на проект. Но у нас цели обидеть никогда не стояло. Задача шоу не в этом», — поделился юморист.

В то же время участник «ЧБД» также рассказал о самых запоминающихся гостях шоу. В их число, как оказалось, попали певец Григорий Лепс и юморист Владимир Винокур.

«Мне, лично, больше всего запомнилось преображение Богдана Титомира в его втором приходе в шоу — то, насколько он контрастировал сам с собой из первого выпуска. Приятно удивили Лепс и Винокур — то, как они взаимодействуют с молодыми по их меркам комиками», — высказался он.

Полное интервью с Эмиром Кашоковым о тайнах закулисья нашумевшего шоу «Что было дальше?», сложностях работы современного юмориста и актуальности КВН читайте здесь.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов