«Не обладаю генетической худобой»: Елена Валюшкина рассказала, как сбросила вес за полгода

61-летняя актриса Елена Валюшкина заявила, что за полгода похудела на 6 кг. Елена поделилась секретом стройности в беседе с Леди Mail.

По словам актрисы, в ее жизни был период, когда она сильно поправилась и не помещалась в свою одежду. Елена пробовала различные диеты, голодание, но от лишних кг ее избавил подсчет калорий.

«В моей жизни был момент, когда я перестала помещаться в свою одежду, и прошлось взять себя в руки. Взяла в привычку считать калории и, употребляя в день не более 1500, за полгода похудела на 6 кг. Это единственное, что показало результат, а ведь до этого я и на белковой диете сидела, и голодать пробовала», — высказалась знаменитость.

Теперь Елена поддерживает форму благодаря зарядке, сеансам массажа и занятиям в бассейне. Также актриса следит за питанием.

«Что касается питания, генетической худобой я не обладаю, поэтому с возрастом приходится еще строже следить за тем, что ем», — резюмировала актриса.

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