«Когда это случилось, мы выпили»: актриса Елена Валюшкина порадовалась, что сын развелся

Актриса Елена Валюшкина подтвердила, что ее сын Василий развелся. Знаменитость рада, что эта женщина больше не имеет отношения к их семье.

Актриса посетила юбилей журнала «Антенна телесемь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Комментируя расставание сына с женой, актриса сказала: «Развелся, к сожалению. Это была трагедия для нас. Но мы, старшее поколение, догадывались об этом, но не говорили, потому что я считала, что не имею права вмешиваться. Если бы я вмешалась, это повлекло бы за собой негатив по отношению ко мне. Мы решили молчать. Когда это случилось, мы выпили. Дай Бог ей здоровья, счастья, я очень рада, что она не с нами».