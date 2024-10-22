Опубликовано 22 октября 2024, 20:471 мин.
«Когда это случилось, мы выпили»: актриса Елена Валюшкина порадовалась, что сын развелся
Елена Валюшкина высказалась о бывшей жене сына фразой «рада, что она не с нами».
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Актриса Елена Валюшкина подтвердила, что ее сын Василий развелся. Знаменитость рада, что эта женщина больше не имеет отношения к их семье.
Актриса посетила юбилей журнала «Антенна телесемь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Комментируя расставание сына с женой, актриса сказала: «Развелся, к сожалению. Это была трагедия для нас. Но мы, старшее поколение, догадывались об этом, но не говорили, потому что я считала, что не имею права вмешиваться. Если бы я вмешалась, это повлекло бы за собой негатив по отношению ко мне. Мы решили молчать. Когда это случилось, мы выпили. Дай Бог ей здоровья, счастья, я очень рада, что она не с нами».