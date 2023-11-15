«Не нужно проводить с детьми 24 часа в сутки»: Ксения Бородина объяснила, как стать хорошей мамой

Телеведущая Ксения Бородина — счастливая мама двух дочерей. Звезда старается совмещать работу с семьей и рассказала, как ей это удается.

Бородина объяснила, какой должна быть, по ее мнению, хорошая мама.

«Хорошей маме не нужно проводить с детьми двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю. Хорошая мама — понимающая мама», — отметила Ксения в разговоре с порталом «7Дней.ru».

По ее словам, это миф, что мама домохозяйка — хорошая, а работающая мама — плохая.

Телеведущая признается, что очень много работает и не всегда уделяет достаточно времени своей семье. Она жалеет, что мало занималась с дочкой Марусей, когда та была маленькой. Сейчас звезда старается меняться.

«Но потом я приняла решение, что мои дети для меня важнее, да и всех денег не заработаешь. И перешла на интернет-заработок: реклама, блогинг и тому подобное», — отметила она.

Ранее телеведущая призналась, что не хочет возвращаться в Россию из солнечного Таиланда, где проходят съемки шоу «Последний герой».