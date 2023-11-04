«Единственный верный путь»: Ксения Бородина рассказала, как нужно воспитывать детей

Ксения Бородина любит обсуждать тему воспитания детей. В своем последнем посте в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая решила порассуждать о запретах в семье.

Телеведущая считает, что нельзя детей чего-то лишать или запрещать. Бородина уверена, что это не работает ни с детьми, ни со взрослыми.

«Всегда нужен диалог, мы люди, а не животные», — высказалась селебрити в соцсетях.

По ее словам, люди запретами делают хуже только себе, а ребенок всегда найдет, как их обойти. Ксения уверена: решать возникающие вопросы нужно только путем объяснений.

«Единственный верный путь к взаимопониманию со своим ребенком — всегда с ним договариваться, всегда объяснять словами, что происходит», — написала звездная мама.

Подписчики отметили, что Ксения немного лукавит, поскольку она славится своим строгим воспитаниям. Так, Бородина может забрать у дочери телефон.

Ранее телеведущая призналась, что не хочет возвращаться в Россию из солнечного Таиланда, где проходят съемки шоу «Последний герой».