«Не нужно прощаний»: Алла Пугачева выпустила новую песню

Алла Пугачева выпустила песню «Береги» в дуэте с музыкантом Женей Моисеевым. Видеоклип появился на YouTube-канале Аллы Пугачевой.

В ночь на 29 марта певица Алла Пугачева выпустила новую песню под названием «Береги». В композиции поет не только Алла Борисовна, а еще и некий Женя Моисеев, о котором в интернете практически нет никакой информации. По данным прессы, мужчина живет в США.

В песне Примадонна поет о разлуке с мужчиной.

«Не надо смотреть в меня. Не надо царапать чувства взглядом. Всё слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души», — поет Пугачева.

Напомним, ранее друзья певицы рассказывали о том, что Алла Пугачева готовит к выпуску новую песню о разлуке. Промоутер Сергей Лавров предполагал, что речь идет о коммерческом дуэте, за который Пугачева получила хороший гонорар.

Ранее мы писали о том, что 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею.