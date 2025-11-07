«Не нужно никому»: Соседов резко раскритиковал творчество Юрия Лозы

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал творчество певца Юрия Лозы. В беседе с «Общественной службой новостей» о указал на то, что артист растратил свой талант и не смог создать ни одной новой успешной композиции после хита «Плот».

Соседов подчеркнул, что Лоза часто позволяет себе критические высказывания в адрес молодых исполнителей, обвиняя их в отсутствии таланта.

«Сам Лоза ни одного нового хита не создал, поэтому не ему говорить о молодых певцах, не ему критиковать их. Вместо этого лучше бы создал новую песню. Но я даже не знаю, кому его творчество нужно. Наверное, оно не нужно никому. Более того, я даже забыл, когда в последний раз видел Лозу на сцене», — заявил Соседов.

Критик считает, что Лоза неправильно использовал свой потенциал, а теперь у него нет заинтересованной аудитории.

«Лоза — это, как говорит молодежь, тумач! Вот тумач сейчас никому не нужен, пережиток прошлого», — добавил критик.

