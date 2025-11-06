«Какая ты, к черту, царица?»: Сергей Соседов раскритиковал песни Анны Asti

Сергей Соседов заявил, что не понимает успеха Анны Asti с песней «Царица». Об этом он рассказал в подкасте «За деньги».

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Анну Asti. Больше всего досталось известному хиту певицы «Царица». По словам Соседова, он не понимает успеха знаменитости.

«Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое. Вот выходила Галина Павловна Вишневская, и в своих партиях она царица. Елена Образцова выходила, и она царица. Там не надо про это петь, кто ты, и так уже все понятно», — объяснил он.

Критик добавил, что на его вкус все песни Asti похожи друг на друга.

«Поет она все на один мотив. Я не знаю, кто ходит на эти концерты. Это совершенно неинтересно, я не понимаю, в чем успех», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов дал совет разозлившейся на него Люсе Чеботиной.