«Не нужно нарушать личные границы»: Ольга Зарубина высказалась о скандале с Лерой Кудрявцевой на «Суперстаре!»

Певица Ольга Зарубина высказалась о скандале в финале шоу «Суперстар!» на НТВ. В интервью Ura.ru исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» встала на защиту Леры Кудрявцевой, помешавшей победе Азизы на проекте, а также высказалась о конфликте Наташи Королевой и Сергея Соседова.

Финал шоу «Суперстар!» 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. По словам телеведущей, певица писала ей и другим сотрудникам в три часа ночи. В результате знаменитость отказалась оценивать выступление артистки, и та заняла лишь третье место несмотря на то, что была лидером шоу. Ольга Зарубина встала на сторону Леры Кудрявцевой и заявила, что «личные границы не нужно нарушать».

«Лера обращалась к Азизе „на Вы“: „Вы мне — не родственница, чтобы писать в три часа ночи“. Лера, конечно, в этом права. Личные границы не нужно нарушать. Если Азизе что-то не понравилось, она посчитала, что ей занизили балл, лучше было это выяснить после съемок за кулисами. Я поэтому удивлена, что на Леру так „наехали“ в комментариях. Я, например, ночью сплю. И мне не хотелось, чтобы меня в это время будили или тревожили», — отметила певица.

Победительница третьего сезона «Суперстара!» также не прошла мимо и обвинений Наташи Королевой в адрес Сергея Соседова. Певица назвала критика причастным к проигрышу Азизы. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» считает, что он «перехвалил» артистку и «перестарался в предвзятости к другим исполнителям». Ольга Зарубина не согласна с мнением коллеги. Она подчеркнула: «У Соседова видение правильного вокала именно от природы, от рождения Богом данное. Он оценивает всех объективно».

«Нет, я с Наташей здесь не согласна. Что-то непохоже на Сережу. Зачем ему это вообще делать, какой смысл другим занижать ради Азизы? Что-то как-то мелковато. Азиза и так прекрасно выступала», — заявила Ольга Зарубина.

Ранее сообщалось о том, что Азиза отреагировала на проигрыш в шоу «Суперстар!» и упреки Леры Кудрявцевой.