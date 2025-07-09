«Не нужно быть с утра до вечера рядом»: Судзиловская рассказала о воспитании сыновей

Актриса Олеся Судзиловская рассказала о воспитании сыновей, которые выбрали для себя спорт. Звезда дала интервью WomanHit.ru.

51-летняя знаменитость воспитывает 16-летнего Артема и девятилетнего Майка. Женщина призналась, что старается совмещать воспитание наследников с работой. По ее мнение, главное добиться гармонии – успевать везде.

«Детям нужно качественное общение, без телефона, без „подожди секундочку“ или „сейчас мне некогда“. Вот 15 минут времени ребенка и есть отдача, и как правильно говорят, не нужно быть с утра до вечера рядом, нужно быть качественным», — поделилась Олеся.

Дети Судзиловской не пошли по ее стопам, а выбрали спорт. Сама же актриса увлеклась пением и развивается в вокале. Сыновья полностью поддерживают маму.

«Мой старший сын, когда я к нему присела после дебютного выступления в Большом зале Московской консерватории с песней „Сыграем Шуберта“, положил голову мне на колени. Это было прилюдно, при всех. Высшего признания я не могу желать, это абсолютное счастье», – добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что Олеся Судзиловская высказалась о российском кинематографе и режиссерах.