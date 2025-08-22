«Не нравится, как я выгляжу»: ведущий «Натальной карты» Журавлев рассказал о советах жены

Экс-участник шоу КВН Дмитрий Журавлев ведет онлайн-шоу «Меломан» и «Натальная карта», а также стал ведущим «Пряток» на СТС. О своей насыщенной карьере и семейной жизни он рассказал в интервью Леди Mail.

Журавлев признался, что сильно загружен работой.

«Сейчас у меня действительно очень много работы: и в кино, и интернет-проектов. Что-то снимается, а что-то на стадии переговоров. Отдохнуть получится только на новогодних праздниках», — посетовал он.

С 2017 года Дмитрий женат на Елене Мироненко, с которой познакомился благодаря КВН, играя в одной команде. Несмотря на то, что карьера Елены не столь богата на проекты, она является главной поддержкой для супруга.

«Если Лене хочется поприсутствовать на съемках и есть свободное время, она это делает. На съемках нового шоу "Прятки", к примеру, она иногда была со мной», — поделился ведущий.

Он также отметил, насколько важно для него мнение супруги как в работе, так и в жизни:

«Мне очень важно мнение Лены. Лена видит все мои посты и видео, комментирует их. Иногда она дает мне советы по стилю, когда ей не нравится, как я выгляжу», — прокомментировал Журавлев.

