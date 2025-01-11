На Кипре заметили одинокую Аллу Пугачеву, пританцовывающую под песню «Катюша»

Проживающая на Кипре певица Алла Пугачева в одиночестве посетила спектакль в местном театре. 75-летняя исполнительница хита «Мадам Брошкина» выбрала для выхода в свет наряд черного цвета.

При этом Пугачева сделала акцент на стройных ногах, надев обтягивающие брюки и объемную кофту. Певица также выбрала туфли в тон на низком устойчивом каблуке. А на ее голове красовался парик с густыми светлыми волосами, частично заколотыми на затылке.

Видео, на котором запечатлена Алла Борисовна, опубликовал StarHit. На кадрах видно, что певица пребывает в отличном настроении. Она общалась с компанией людей, а рядом с ними стоял уличный музыкант и исполнял на гармошке знаменитую «Катюшу». При этом Пугачева все время улыбалась и переминалась с ноги на ногу, пританцовывая.

Напомним, певица проводит время на Кипре в одиночестве, пока ее муж, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) отдыхает с детьми с Куршевеле. Пугачева отказалась составить компанию семье на горнолыжном курорте.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин* отметил Новый год вместе с Аллой Пугачевой и детьми в ресторане. Он опубликовал в своем блоге фотографию сидевшей за столом певицы и показал ее лицо крупным планом.

*Признан иностранным агентом на территории России