Не навещает: стало известно состояние попавшего в тюрьму Михаила Цивина

Подруга Дрожжиной рассказала, что актриса не навещает Михаила Цивина в колонии, об этом сообщает StarHit.

Несколько месяцев назад стало известно, что отношения между супругами Наталией Дрожжиной и Михаилом Цивиным изменились — пресса сообщала, что жена не отвечает на звонки Цивина, который сейчас отбывает срок за мошенничество.

Однако эту информацию опровергла подруга семьи Елена Старостина. По ее словам, супруги регулярно созваниваются.

«Наташа пока не навещала Михаила. Хочу сказать, она глубоко больной человек. У нее есть бодрость в голосе, но после инсульта не все слова выговаривает. Похудела на 20 килограммов, я ее видела летом, это ужас!» — рассказала она.

При этом состояние Цивина в колонии тоже ухудшилось.

«Я спросила про Михаила Семеновича, Наташа ответила: "Он нормально. Ему все время ставят капельницы, но в больницу не переводят"», — передала слова Дрожжиной Елена Старостина.

Напомним, супругов признали виновными в мошенничестве в 2023 году. Наталии Дрожжиной суд вынес условный приговор, а ее муж получил реальный срок. В 2017 году, согласно версии следствия, пара втерлась в доверие к наследницам имущества актера Алексея Баталова. Цивин и Дрожжина убедили их подписать бумаги, согласно которым им отошли несколько квартир семьи и все накопления.

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