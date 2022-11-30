Не насосала, а подарили: Настасья Самбурская раскрыла правду о покупке шикарного особняка

На днях звезда сериала «Универ. Новая Общага» сообщила в социальных сетях, что стала хозяйкой огромного дома стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Поклонники стали гадать, откуда у Самбурской деньги на покупку особняка, и заподозрили, что у актрисы появился поклонник, который и сделал ей столь щедрый подарок.

Сегодня Настасья решила раскрыть все карты. Она призналась - шикарный дом оказался лишь декорациями для съемок ее нового проекта. Сериал называется «Престиж», которым занимается онлайн-кинотеатр Start. И в особняке живет не она, а ее героиня. Актриса засняла видео, в котором показала всю съемочную команду и свою партнершу по кадру Ирину Розанову.

Отметим, что многие пользователи Сети изначально не поверили Настасье. По их словам, она не могла приобрести такой «аляпистый» дом. Да и не зарабатывает актриса столько, чтобы позволить себе столь дорогую покупку.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, какая часть женского тела, по ее мнению, самая сексуальная. Она поделилась, что, если бы осознала эту истину раньше, сказала бы себе 15-летней больше уделять времени именно этой прелести.