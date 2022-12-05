Не нашлось места в эфире: участники «Импровизации» сообщили о закрытии шоу

Резиденты юмористического шоу «Импровизация» на ТНТ объявили о закрытии проекта. Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и продюсер Стас Шеминов записали видеообращение для поклонников, которое появилось в их Telegram-канале.

Артисты рассказали о причинах закрытия шоу и попросили зрителей не переживать по этому поводу.

«Телеканал ТНТ в связи со своей новой стратегией принял решение закрыть шоу «Импровизация» и «Импровизация. Команды. Все шоу, которые мы снимали, все интернет-проекты, все концерты, встречи и гастроли — все остается. Не нужно переживать, вы все хорошо знаете нас, и мы всегда придумаем что-нибудь. Мы переделаем старое, займемся чем-то новым и будем развивать всеми любимое», – поделились юмористы.

Звезды «Импровизации» решили снять видео, чтобы развеять все слухи вокруг передачи. Они также объяснили, что знали об этом еще в начале осени, но не стали говорить из-за особенностей телепроизводства.

Пользователи Сети заметили, что артисты говорили о закрытии с грустью, хотя, как обычно, много шутили. Знаменитости веселили зрителей с 2016 года. А участниками программы становились певцы и актеры. Самыми запоминающимися стали выпуски с Ольгой Бузовой, Сергеем Лазаревым, Михаилом Галустяном, Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и другими звездами шоу-бизнеса.

Многие поклонники выразили мнение, что из-за обилия сериалов на канале, юмористическому шоу просто не нашлось места в эфире.

Ранее мы писали о том, как резиденты Comedy Club официально объявили о выходе из проекта.