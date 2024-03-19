«Пусть меня защищает»: Киркоров рассказал о татуировке дракона на руке и ответил про пирсинг

Певец Филипп Киркоров рассказал о татуировке дракона на руке и рассказал, появятся ли на теле новые рисунки. Также он высказался на тему пирсинга: по признанию артиста, создание прокола пока для него неприемлемо.

Киркоров общался с журналистами на премьере сказки «Летучий корабль». Мероприятие посетила корреспондент сайта «Страсти».

Певец рассказал о появлении рисунков на теле: «Это не просто нарисовать что-то. Это же философия. Я хотел запечатлеть семейный герб, имена моих детей, моих родителей так, чтобы это было со мной. Захотел, чтобы это было красиво. Когда я нашел замечательного мастера Лешу, я понял, что это нужно сделать… После визита в Поднебесную я понял, что на моей руке должен быть дракон».

На вопрос о том, что означает китайский дракон, певец ответил: «Дракон – это сила, мощь, мудрость. Здесь у меня дракон на всей руке (показал правую руку – прим.). Пусть меня защищает, оберегает ото всего злого, нехорошего».

Журналисты поинтересовались, есть ли вариант, что дальше у певца появится пирсинг.

«Не говори «нет». Пока не понимаю, пока для меня это неприемлемо», - заявил исполнитель.

Он отметил, что раньше критиковал друзей за татуировки, но затем у самого артиста «в одночасье изменилось сознание».

Ранее Киркоров рассказал, куда планирует направить деньги в случае выигрыша в суде над певицей Любовью Успенской. Напомним, артист планирует взыскать с нее моральную компенсацию в размере 10 млн рублей.