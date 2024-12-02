«Не напрягают»: Роза Сябитова объяснила, почему молодые мужчины выбирают женщин постарше

Телесваха Роза Сябитова объяснила, почему молодые мужчины в России стали выбирать женщин постарше. По ее мнению, такие спутницы «ничем не напрягают».

Комментарий Сябитовой приводит издание «Абзац».

Ведущая считает, что молодым людям «менее затратно и проблематично» встречаться со взрослыми дамами. Она отметила: выросло поколение зумеров, которые предпочитают комфорт и «не любят напряг».

«Взрослые женщины не напрягают молодого человека ничем», - сообщила она.

Однако перспектив у такого общения нет – к женитьбе, говорит Сябитова, это не имеет никакого отношения.

Ранее она прокомментировала развод певца SHAMAN. Сваха считает, что исполнителю потребуется полтора года для восстановления – только потом он сможет наладить личную жизнь.