Опубликовано 02 декабря 2024, 16:441 мин.
«Не напрягают»: Роза Сябитова объяснила, почему молодые мужчины выбирают женщин постарше
Роза Сябитова объяснила, почему молодые россияне стали выбирать женщин постарше.
© Starface.ru
Телесваха Роза Сябитова объяснила, почему молодые мужчины в России стали выбирать женщин постарше. По ее мнению, такие спутницы «ничем не напрягают».
Комментарий Сябитовой приводит издание «Абзац».
Ведущая считает, что молодым людям «менее затратно и проблематично» встречаться со взрослыми дамами. Она отметила: выросло поколение зумеров, которые предпочитают комфорт и «не любят напряг».
«Взрослые женщины не напрягают молодого человека ничем», - сообщила она.
Однако перспектив у такого общения нет – к женитьбе, говорит Сябитова, это не имеет никакого отношения.
Ранее она прокомментировала развод певца SHAMAN. Сваха считает, что исполнителю потребуется полтора года для восстановления – только потом он сможет наладить личную жизнь.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева