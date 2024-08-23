«Довольно непривычно»: ставший наставником «Голоса. Дети» Jony рассказал о съемках нового сезона

Певец Jony дал первый комментарий о своей работе в новом сезоне шоу «Голос. Дети». Артист занял одно из знаменитых красных кресел, и для него это, как он признался, большая честь.

В этом году состав наставников, а также ведущих вокального проекта вновь обновился. Остались только Дима Билан и Яна Чурикова, а вот остальных членов команды канал решил заменить. Так, теперь раскрывать таланты будут Jony и Юлианна Караулова. А за кулисами на сцену участников будет провожать Валя Карнавал.

По словам исполнителя хита «Комета», он в шоке от того, что его пригласили в шоу. Он рассказал, что ему настолько нравится этот телевизионный конкурс, что в университете вместе с друзьями он создавал аналог «Голоса». А теперь он один из наставников.

«Мне выпала большая честь стать проводником на большую сцену для детишек, которые с таким трепетом готовят каждую нотку, это так трогательно. Буду стараться расслышать талант, сидя спиной, что довольно непривычно», - поделился Jony с Kp.ru.

Отметим, что премьера нового сезона шоу «Голос. Дети» состоится с первой половине сентября.

Ранее певец SHAMAN установил рекорд по продолжительности пения одной ноты.