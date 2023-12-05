«Не надо, ты клевая»: муж отговаривает Ларису Гузееву от пластической операции

Телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что муж отговаривает ее от пластической операции. Актриса считает, что ей нужно подтянул овал лица.

Гузеева дала интервью сайту Hello.

На вопрос о ее отношении к косметологическим и хирургическим вмешательствам ведущая сказала: «Сегодня есть возможность поправить то, что природа недодала, и я не вижу в этом ничего плохого».

По ее словам, при наличии средств можно исправить «кривой нос, тонкие губы». Самое главное, считает звезда, - делать все «без перегибов» и «знать меру».

Гузеева с удовольствием рассматривает девушек, сделавших себе пластику. «Глаз же не оторвать», - говорит она.

Актриса хотела бы подтянуть овал лица, но работа не позволяет. Максимальный перерыв, который она может сделать, - 10-11 дней.

«Так что пока только собираюсь», - сказала Гузеева.

Она отметила, что нельзя требовать от хирурга в 50 лет, чтобы из женщины сделали 20-летнюю. Она понимает: возраст будут выдавать взгляд, поведение.

«Но какие-то коррективы вносить можно. Хотя вот мой муж говорит: не надо, Лар, ничего с собой делать, ты клевая», - поделилась ведущая «Давай поженимся».

Гузеева отмечает, что уже не может строить глазки мужчинам, хотя когда-то этим долго пользовалась. В 64 года это перестало быть ее «оружием».

Ранее дочь Гузеевой рассказала, что за год похудела на 20 килограммов.