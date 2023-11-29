Дочь Ларисы Гузеевой рассказала, как похудела за год на 20 килограммов, об этом сообщает Kp.ru. Накануне в кинотеатре «Октябрь» прошла долгожданная премьера фильма «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях. Принимала участие в съемках и дочь Гузеевой - Ольга Бухарова. Девушка работала на площадке гримером.

Дочь актрисы пришла на премьеру фильма и рассказала, что ей удалось похудеть за последний год. Несмотря на плотные обеды в виде пельменей от матери, она сбросила около 20 килограммов.

«Я несколько лет жила отдельно, но вернулась домой, потому что лучшее место на Земле там, где Лариса Гузеева. И готовит пельмени, с курицей и индейкой, на бездрожжевом тесте. Я всегда помогаю ей готовить», - призналась она.

По словам Ольги, избавиться от лишнего веса ей помогла строгая диета.

«Я похудела на 20 килограммов. Сбросила за год и несколько месяцев с помощью спорта и правильного питания», - рассказала она.

В детстве девушка страдала от булимии и анорексии, однако сейчас ей удалось победить эти недуги.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов рассказал, как выводил Гузееву из себя на съемках опозданиями.