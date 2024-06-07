«Не надо так себя вести»: Селин отреагировал на скандал Пугачевой с Михайловым

Заслуженный артист России Сергей Селин высказался о конфликте певца Стаса Михайлова и певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.

Как признался Селин, его удивляет подобное выяснение отношений звезд. Актер заявил, что взрослым людям, привлекающим к себе внимание общественности и СМИ, следует себя вести достойно.

«Но вот эти перебранки, которые происходят... Может быть, этого не надо делать? Ну, правда, не надо так себя вести, потому что и Алла Борисовна Пугачёва, и Стас Михайлович — взрослые люди. <…> Ну, правда, пора уже другими категориями мыслить», — рассказал Селин.

Кроме того, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» прокомментировал отъезд некоторых артистов из России. По его словам, он никогда в жизни не рассматривал возможность эмиграции, особенно в сложный для страны момент.

Ранее Сергей Селин призвал уехавшего из России актера Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «прийти в себя».