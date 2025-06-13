«Не надо судиться со мной на пустом месте»: Ксения Cобчак выиграла иск у вдовы пациента Тимура Хайдарова

Ксения Собчак выиграла суд у вдовы погибшего пациента клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова, которая обвиняла ее в клевете. В своем Telegram-канале журналистка прокомментировала свою победу и заявила, что женщина судилась с ней «на пустом месте».

Телеведущая дала понять, что все обвинения вдовы продюсера Петра Гаврилова, скончавшегося после операции в клинике Тимура Хайдарова, являются беспочвенными.

«Все так, не надо пытаться со мной судится на пустом месте, фактчек у нас в программах хороший, редакторы очень редко косячат», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, журналистка решила разобраться в громкой истории со смертью одного из пациентов клиники Тимура Хайдарова, оперирующего многих звезд шоу-бизнеса. В ходе собственного расследования Ксения Собчак пришла к выводу, что врачи не были причастны к трагическому исходу событий. Об этом экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» заявила в Сети, обнародовав информацию по делу на всеобщее обозрение. Вдова погибшего мужчины не согласилась с такими выводами, поскольку на тот момент еще не были известны результаты судебно-медицинской экспертизы. Женщина потребовала знаменитость опровергнуть свои слова, обратившись в суд, но, как оказалось, безуспешно.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. 36-летний Петр Гаврилов перенес операцию по уменьшению желудка, но на следующий день после выписки его состояние внезапно ухудшилось. Тогда продюсер снова обратился в клинику, где ему было проведено экстренное хирургическое вмешательство, но это не помогло. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в другую клинику, но он впал в кому и вскоре скончался. По факту смерти пациента клиники Тимура Хайдарова было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Ранее сообщалось о том, что Тимур Хайдаров оказался в центре нового скандала. Звездный хирург обвинил недовольную пластикой пациентку в шантаже.