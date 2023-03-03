«Не надо стесняться»: 64-летняя Ольга Зарубина рассказала о сексуальных предпочтениях

Ольга Зарубина относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся эксклюзивными подробностями о себе. На этот раз певица дала откровенное интервью порталу Prozvezd и рассказала о личной жизни.

Так, экс-возлюбленная Малинина заявила: для нее очень важна внутренняя составляющая мужчины. Именно поэтому на знаменитость не действуют слова любви. «Понравиться мне — очень сложный процесс. Я должна увидеть поступки избранника, а для этого нужно время», — высказалась Зарубина.

При этом Ольга не отрицает: секс в отношениях с возлюбленным для нее тоже важен. По мнению знаменитости, интим приносит женщинам молодость, красоту и долголетие.

«О сексе не надо стесняться разговаривать. При этом интим для меня — не вид спорта. Мне важно заниматься этим с человеком, от которого я балдею, как от личности. Интеллектуальный оргазм — основа физического притяжения», — пояснила певица.

Ранее мы писали о том, что в семье Александра Малинина произошло радостное событие: его дочь готовится выйти замуж. Поклонники семейства были крайне заинтересованы тем, кем является избранник Устиньи. К слову, некоторую информацию пользователям Сети удалось все-таки найти.

Не менее интересна та история, в которой рассказывается о таинственном исчезновении звезды «Бригады». Последний раз Дмитрий Дюжев выходил на связь 27 февраля, и подобное крайне обеспокоило его фолловеров. Подробности читайте в этой статье.