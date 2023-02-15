Алексанр Ревва отменяет концерты в России

Комик и шоумен Александр Ревва заявил о переносе всех крупных концертов в городах-миллионниках. Напомним, что исполнитель собирался на гастроли с музыкальной программой своего альтер-эго Артура Пирожкова.

По словам Реввы, ни в Краснодаре ни в Ростове-на-Дону его в ближайшее время не будет.

«К сожалению, всё отменяется из-за причин от звезды независящих. Все дело в невозможности качественного сопровождения мероприятия», - уверяет раздосадованных поклонников концертный директор.

Есть и другое мнение. Поговаривают, что отмена концерта может стать следствием резких высказываний, которые позволял себе шоумен.

Мать Александра, Любовь Николаевна заявила, что ее 48-летний сын Россию любит и никогда не плюнет на землю, на которой ему удалось состояться.