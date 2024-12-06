«Не надо осуждать, ни в коем случае!»: Шатилова публично защитила сына Светличной

Диктор Анна Шатилова публично встала на защиту сына актрисы Светланы Светличной. Она призвала не осуждать его за неосторожно брошенную фразу на похоронах матери «умерла так умерла».

Отношения у Светличной с наследником всегда были непростые. Однако общественность все равно возмутило его поведение на прощании со звездой. В беседе с журналистами он дал понять, что ему все равно на смерть мамы, поэтому и не плачет. Однако Шатилова считает, что это была лишь защитная реакция.

«Не надо осуждать сына, ни в коем случае! Человек непубличный, в этом состоянии эта фраза для него была спасительной, чтобы не разрыдаться!», - заявила Анна Николаевна в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, что Светлана Светличная умерла в конце ноября. Вероятная причина — сердечно-сосудистая недостаточность. У актрисы также были рак ротоглотки и деменция. Последние дни жизни она провела в хосписе.

Ранее появилась информация, что с могилы Светланы Светличной исчез портрет.